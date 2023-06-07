Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Перед орловским судом за покушение на убийство предстанет житель Алтайского края. Ранее мужчина уже был судим.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

Из материалов уголовного дела известно, что пьяный алтаец ночью 17 октября 2022 года находился в хозяйственной постройке на улице 7 Ноября в Советском районе города Орла. В этом месте он начал конфликтовать с 34-летней знакомой, и в ходе ссоры мужчина нанес пострадавшей множественные ножевые ранения. Женщине удалось выбежать из нежилой постройки и сообщить о происшедшем, после чего ей была своевременно оказана медицинская помощь.

– В настоящее время следователем завершены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.