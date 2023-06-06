В Орле рабочие приступили к асфальтированию Красного моста

Фото: Юрий Парахин

Проезжую часть начали асфальтировать со стороны Заводского района. 6 июня планируется уложить нижний слой полотна на площади порядка 3,5 тысяч квадратных метров, а 7 июня – заасфальтировать оба тротуара.

На следующей неделе, по словам мэра Орла Юрия Парахина, на объект прибудут специалисты, которые займутся трамвайным полотном.

– Прокладка путей начнется после устройства выравнивающего слоя асфальта – он необходим, чтобы не повредить целостность гидроизоляции. Когда бригада выведет трамвайные рельсы под проектную отметку, начнется асфальтирование проезжей части, – написал глава города в соцсетях.

Над выравнивающим слоем полотна разместится финальный, состоящий из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время в процессе заняты 15 человек и семь единиц спецтехники: два катка, асфальтоукладчик и четыре самосвала.