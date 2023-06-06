Бывший инженер одного из орловских предприятий обвиняется в совершении коммерческого подкупа

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По данным следствия, обвиняемый в период с июля по сентябрь 2017 года, используя свое служебное положение, незаконно получил от представителей двух контрагентов предприятия более 191 тысячи рублей за совершение действий в их интересах. А именно – представление информации о потребностях предприятия, плане закупок, объемах и ценах на закупаемую продукцию, о поступивших ценовых предложениях конкурентов на этапе подготовки и заключении договоров между предприятиями.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

– Ранее приговором суда фигуранту за совершение аналогичного преступления назначено наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях всех форм собственности сроком на 2 года, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.