Туристический центр Орла благоустроят к осени Фото: Елена Зябкина

Улица Ленина и площадь Ленина в Орле преобразятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их фасадная подсветка станет самым крупным мероприятием в рамках благоустройства центра города. Тысячи лампочек растянутся на участке от Александровского моста до Аллеи Славы. Кроме этого, как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, появятся разнообразные световые консоли, арт-объекты и свето-декоративные арки.

В центре областной столицы установят навигацию для туристов, подсветят фасады зданий, создадут фотозоны и смотровые площадки.

Для проведения городских тематических ярмарок закупят шатры, мебель и домики для торговли сувенирами. Дополнительно в местах отдыха установят стойки экстренного вызова спецслужб.

К осени планируется закончить основной объем работ. К концу года будут проведены работы по подсветке фасадов, установке арт-объектов и домиков.