Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в двух ДТП виновниками оказались водители без прав. Оба после аварий попали в больницы.

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 5 июня 14-летний водитель, не имея права управления, ехал на мотоцикле «Motoland XR250 Lite». В районе дома № 21 по улице Деревня в Нижнем Муханово, Троснянского района, в 10:40 выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗом-21150» под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и на карете Скорой помощи был доставлен в Троснянскую ЦРБ.

Еще одна авария случилась около пяти часов вечера в областном центре. 42-летний водитель без права управления автомобилем, ехал за рулем «Рено Логан» по улице Металлургов со стороны улицы Космонавтов и в районе дома №153 по улице Московское шоссе столкнулся с «ВАЗом-21103» под управлением 63-летнего водителя , который двигался попутно. Уже ночью в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко бригадой скорой помощи был доставлен водитель «Рено Логан».