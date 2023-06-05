Орловские сахарные заводы направят на ремонт и модернизацию производства 900 миллионов рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На данный момент, сахарные заводы региона ведут подготовку предприятий к сезону переработки сахарной свеклы. Инвестиции в текущий и капитальный ремонт, модернизацию производства в текущем году составят 900 миллионов рублей.

Залегощенский сахарный завод планирует строительство склада гранулированного жома, реконструкцию сахаросушильного отделения, приобретение моечного комплекса. В Ливнах средства направят на текущий и капитальный ремонт, модернизацию вакуум-конденсаторной установки, строительство склада сухого жома. Колпнянский сахарный комбинат планирует текущий и капитальный ремонт.

По данным пресс-службы правительства региона, посевные площади под сахарной свеклой в 2023 году составили 50,4 тысяч тонн. В 2023 году планируется заготовить сахарной свеклы в объеме 2,2 миллионов тонн.

Губернатор Орловской области поручил Департаменту сельского хозяйства региона в срок до 1 сентября 2023 года осуществлять мониторинг подготовки сахарных заводов к сезону переработки сахарной свеклы урожая 2023 года.