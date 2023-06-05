В июне чуть менее тысячи орловских подростков смогут устроиться на работу. С начала года в регионе уже трудоустроено около 700 подростков.

В Орле с первого июня начали работу экологические отряды. Присоединились к программе временной занятости несовершеннолетних 14 школ Мценска, Ливен, Дмитровского, Болховского, Кромского, Залегощенского районов. В Ливнах подростков принимает на работу упаковщиками агрохолдинг по производству и реализации мяса птицы. В областном центре такую же работу ребятам предлагает предприятие по производству сувенирной продукции.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», к середине месяца, приступят к уборке прилегающих к школам территорий старшеклассники в Новодеревеньковском, Должанском, Малоархангельском, Урицком и других районах.

Подростки, достигшие 16 лет, могут трудоустроиться в кафе сети быстрого питания.

Отмечается, что до конца года планируется привлечь к временной занятости 2,7 тысяч несовершеннолетних.