В Орловской области состоится первый межрайонный открытый фестиваль народной музыки Фото: Елена Зябкина

Мероприятие будет проходить 17 июня с десяти утра до семи вечера в деревне Красавка Троснянского района Орловской области. Фестиваль народной музыки «Играй, гармонь-Красавка!» посвящен Дню народных художественных промыслов России. Мероприятие организовано уроженцем деревни Красавка, депутатом Орловского городского Совета народных депутатов Владимиром Бутусовым и администрацией Троснянского района с активным участием Орловского Центра русской гармоники, Орловского клуба гармонистов и поддержкой группы компаний «Возрождение», 30 лет работающей на рынке под девизом «Невозможное сегодня возможно становится завтра!».

На празднике выступят участники их разных уголков Орловской области. Во второй половине дня гостей фестиваля ждут выставки изделий народных художественных промыслов и картин местных художников, детские аттракционы, детские игровые площадки и многое другое.

К участию приглашаются народные таланты со всей Орловщины. Примечательно, что никаких организационных и вступительных взносов с участников фестиваль не предполагает. Транспортные и прочие расходы за счет направляющей стороны. Полную программу фестиваля можно узнать на сайте.

Контактный телефон: +7 920 283 77 52, – Калмыков Геннадий Викторович.