Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловские школьники приступили к сдаче ЕГЭ по физике и истории. Об этом рассказал в соцсетях глава Департамента образования региона.

Продолжительность экзамена по истории составляет три часа 30 минут. На выполнение экзаменационной работы по физике отводится три часа 55 минут.

Руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов отметил, что выпускники при проведении ЕГЭ по физике могут использовать непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейку.

Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Узнать результаты участники экзаменов по истории и физике смогут не позднее 21 июня.