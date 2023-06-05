В Орловской области поставили первую партию оборудования для Новосильского краеведческого музея. В 2023 году осуществляется капитальный ремонт учреждения культуры.

По сообщению районной газетаы «Новосильские вести», сейчас в здании музея продолжаются работы по капитальному ремонту, в связи с этим поступившее оборудование пока не распаковано. Коллектив музея, в свою очередь, с нетерпением ждет новых встреч со своими посетителями.

Фонд музея на сегодняшний день насчитывает более 4-х тысяч предметов.В связи с отсутствием фондохранилища большая часть коллекции размещена в экспозиции.

Отмечается, что оснащение музея современным оборудованием необходимо для сохранения, изучения и экспонирования коллекции.