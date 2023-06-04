Орловские детские лагеря проверили на безопасность

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области в составе межведомственной комиссии по приемке детских загородных учреждений проконтролировали соблюдение требований безопасности во всех детских загородных оздоровительных учреждениях. Одним из последних был проверен лагерь «Мечта», в нем функционирует оборудованный пляж.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, с началом летнего периода вопросам детской безопасности уделяется повышенное внимание. Большое значение в работе детских оздоровительных лагерей отводится вопросам обеспечения безопасности.

– Приемкой работа сотрудников Главного управления в лагерях не заканчивается. Противопожарное состояние детских загородных оздоровительных учреждений находится на постоянном контроле и будет отслеживаться на протяжении всего летнего отдыха детей. На данный момент только в одном ДЗОУ устраняются выявленные недостатки, остальные учреждения успешно прошли приемку, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Отмечается, что на протяжении 10-ти лет в Орловской области чрезвычайных происшествий, в том числе пожаров, в детских лагерях не зарегистрировано.