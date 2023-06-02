Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области проверили качество выполненных работ на социально значимых объектах. Глава региона Андрей Клычков проинспектировал два общественных места в Ливенском районе.

Первым объектом посещения стала универсальная спортивная площадка в селе Речица Ливенского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Площадку открыли в конце в 2022 года. Работы стоимостью 2,2 миллиона рублей были проведены в рамках проекта «Народный бюджет». Таким образом населенный пункт обзавелся мини-футбольным полм размером 20х40 метров с искусственным покрытием и ограждением.

После, Клычков отправился проверить отремонтированный филиал Речицкого сельского дома культуры. На работы потратили 19,8 миллиона рублей Подрядчиком перекрыта кровля, отремонтирован фасад, заменены инженерные сети, установлены новые окна, выполнена внутренняя отделка.

Отмечается, что в 2022 году капитально отремонтированы три сельских дома культуры, две детские школы искусств.