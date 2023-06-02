Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

В Орловской области стартовала летняя оздоровительная смена в «Лесной поляне». На базе отдыха в настоящее время проводят каникулы более двухсот детей.

База Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС «Лесная поляна» с 1 июня открыла свои двери для летнего отдыха оных орловцев. Торжественное открытие смены состоится 3 июня.

– Сейчас в лагере отдыхают 220 детей. Для полноценного отдыха, оздоровления и творческого развития детей созданы все необходимые условия. В рамках проведения смены запланирована военно-спортивная игра «Зарница», где ребятам предстоит слаженно, командой пройти все этапы. Детям предложат квесты, спортивные, творческие мероприятия, концерты и конкурсы. Опытные вожатые знают, что любят дети, как их увлечь игрой, вовлечь в творческий процесс. Отдых в летнем лагере, способствует развитию детского творчества, создает условия для сплочённого коллектива. Каждый может найти себе занятие по душе. Ну а после летних смен у детей остаются яркие воспоминания, – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В Президентской академии отмечают, что база отдыха «Лесная поляна» входит в перечень организаций детского летного отдыха, на которые распространяются меры социальной поддержки и определен порядок компенсации. Особое внимание уделяется тем детям, чьи родители сейчас принимают участие в специальной военной операции. Они получили путевки в «Лесную поляну» в первую очередь.