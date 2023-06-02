Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли мужчину из загоревшейся квартиры. Из соседних квартир эвакуировали еще пять человек.

Возгорание на балконе в многоквартирном доме на улице Полесской областного центра произошло 1 июня, около шести часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных шел дым с балкона квартиры на втором этаже, спасатели сразу приступили к поиску людей и тушению, существовала угроза распространения. В результате пожара выгорело балконное помещение. Сотрудниками МЧС из квартиры спасен мужчина, из соседних квартир было эвакуировано еще пять человек. При происшествии обошлось без пострадавших. Сообщается также, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 20 возгораний, большая часть из которых на горение мусора и сухой травы.