Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в ДТП пострадали две женщины. Обе аварии произошли в Заводском районе областного центра.

По данным орловской Госавтоинспекции, 1 июня, в семь утра 52-летний водитель, управляя «ВАЗом-21093», двигался по улице Энгельса со стороны улицы первая Посадская в направлении улицы Садово-Пушкарная. На перекрестке улицы Энгельса и улицы Панчука сталкнулся с «Хендэ Гетц», которым управляла 63-летняя водительница. Женщина ехала по главной дороге – улице Панчука в направлении улицы Васильевская. В результате ДТП она получила травмы.

Второе происшествие случилось около шести часов вечера на улице Комсомольской. Водитель «ВАЗ-210540», при выезде с площади Комсомольской на улицу Комсомольская, в районе дома №106, въехал в «ВАЗ-21093». Последний ехал по главной дороге – улице Комсомольская в направлении улицы МОПРа. В результате этого ДТП травмировалась 56-летняя пассажирка «ВАЗ-21093».