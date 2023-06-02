Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области отремонтировали Отрадинскую детскую школу искусств. Ход реставрации находился на личном контроле Андрея Клычкова.

На ремонтные работы в школе искусств потратили 3,1 миллиона рублей. В итоге, в учебном заведении выполнены монтаж системы вентиляции, электропроводки, канализации, ремонт внутренних помещений. Помимо этого, в школу завезена новая мебель и инструменты.

Как сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в планах также провести капитальный ремонт второго учебного корпуса. На сегодняшний день, подготовлена необходимая документация и направлена заявка на участие в конкурсном отборе национального проекта «Культура».

В мае, в ходе рабочего визита в Мценский район губернатор Орловской области проинспектировал ход капремонта деткой школы искусств имени Василия и Виктора Калинниковых.