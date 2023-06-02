Добровольно переселившиеся в Орловскую область соотечественники могут получить единовременную выплату

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Как сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, участникам программы добровольного переселения в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, положена единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей.

Выплату может получить каждый участник программы, независимо от факта трудоустройства, наличия иных доходов. Она положена не только тем, кто получил статус участника в 2023 году, но и всем, кто по сей день имеет действующее свидетельство участника программы и ранее за выплатой не обращался.

Отмечается, что заявление на выплату участнику госпрограммы необходимо подать лично в управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по адресу: город Орел, улица Пушкина, дом 22.

При себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, оригинал и копию документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории Орловской области, оригинал и копию свидетельства участника государственной программы.

При этом, специалисты предоставят образец заявления на получение выплаты на русском языке и образец согласия участника госпрограммы на обработку персональных данных.

Одним из обязательных условий получения выплаты является русскоязычное заявление.

Кроме того, в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, на который будет перечислена выплата.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4862) 54-05-68.