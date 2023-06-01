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Орловцев предупредили о грозах и сильном ветре. Непогода настигнет регион днем 2 июня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 1 июня по 21 час 2 июня на территории региона прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12, при грозе местами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +22°С до +27°С.

В орловском МЧС отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями вероятны возникновения происшествий, связанные с повреждением обрывом линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе передвижении всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, а также с нарушениями в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.