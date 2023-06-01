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В Орловской области мошенница, обманувшая сироту на несколько сотен тысяч рублей, предстанет перед судом. Она обещала вернуть ребенку сумму по достижении им восемнадцати лет.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению 52-летней местной жительницы в мошенничестве.

Из материалов уголовного дело известно, что с апреля по июнь 2020 года 52-летняя опекун несовершеннолетнего сироты на территории города Орла ввела ребенка в заблуждение с целью хищения его денег, которые находились на личном банковском счете. Средства зачислялись в качестве пенсии по инвалидности.

– Женщина попросила опекаемого произвести снятие денежных средств, сообщив ему заведомо недостоверные сведения о том, что денежные средства будут возвращены до достижения им совершеннолетия. При этом обвиняемая не намеревалась исполнять указанные обязательства, а потерпевший, введенный в заблуждение, снял со счета и передал ей 680 тысяч рублей, которыми опекун распорядилась по собственному усмотрению, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сообщается, что обвиняемая в ходе следствия добровольно возместила потерпевшему причиненный имущественный ущерб, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.