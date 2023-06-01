В Орловской области выпускники сдали ЕГЭ по математике

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Математика является обязательным предметом для получения аттестата за 11 класс. Важно, что экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня.

По словам руководителя Департамента образования Орловской области Алексея Карлова, для обеспечения открытости и объективности проведения экзамена в ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, также продолжает работу ситуационно-информационный центр, осуществляющий мониторинг хода проведения экзамена в каждой аудитории ППЭ.

Известно, что минимальный порог по математике профильного уровня – 27 баллов, что соответствует пяти первичным баллам. По математике базового уровня порог– это оценка «3», соответствует семи первичным баллам.

Результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня выпускники узнают не позднее 16 июня, по математике профильного уровня – не позднее 19 июня.