Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

В Орле началась подготовка специалистов для преподавания основ российской государственности. Она проходит на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Новый курс «Основы российской государственности» будет введен в новом учебном году во всех вузах страны. Как сообщили в Президентской академии, для подготовки преподавателей по курсу Министерством образования и науки РФ был определен перечень вузов по стране. В их числе и Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, где уже началась подготовка преподавателей по программе курса «Основы российской государственности». На очном этапе подготовку проходят 30 представителей из вузов Орла, Курска, Тулы, Москвы, Воронежа и Ельца.

О введении курса «Основ российской государственности» стало известно в декабре 2022 года. Об этом решении президент Владимир Путин объявил на Госсовете, посвященном молодежной политике. В январе он подписал поручение о создании курса. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России» совместно с обществом «Знание», Минобрнауки и РАНХиГС.

Известно, что этап очной подготовки преподавателей на базе Президентской академии в Орле продлится три дня – с 31 мая по 2 июня. Педагоги познакомятся с методикой преподавания курса, изучат основы лекционной и практической работы, обменяются своим опытом. Затем им предстоит пройти заочный этап и получить удостоверение о повышении квалификации.