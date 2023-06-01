Фото: управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

В Орловской области проведут ярмарки вакансий для желающих поступить на контрактную военную службу. Мероприятия будут проходить с 5 по 14 июня.

Первая ярмарка для контрактников запланирована на 5 июня. Ее проведет центр занятости Свердловского района, начало в 9:00.

6 июня ярмарки пройдут в центрах занятости Мценского (начало в 9:00), Новосильского (начало в 10:00) и Залегощенского (начало в 11:00) районов. Далее, 7 июня контрактников будут набирать на ярмарках вакансий, которые пройдут на базе Шаблыкинской районной администрации (начало в 10:00) и в центрах занятости Малоархангельского (начало в 9:00) и Покровского (начало в 14:00) районов. В центре занятости Новодеревеньковского района ярмарка для желающих служить по контракту начнется 8 июня в 9:00. 9 июня в 10:00 стартуют ярмарки в центрах занятости Сосковского, Урицкого, Корсаковского районов. А 13 июня с 10:00 собеседования по контрактной службе проведут для жителей Должанского района.

Последняя ярмарка вакансий для желающих служить по контракту пройдет 14 июня в Колпнянском районном доме культуры. Начало в 10:00. Также в этот день и в это время стартуют ярмарки в центрах занятости Болховского, Хотынецкого, Глазуновского районов.