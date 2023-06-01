Фото: пресс-служба администрации Ливен

В Орловской области в 2023 году отремонтируют еще 10 участков дорог и тротуаров. Реставрируемые участки находятся в Ливнах.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, основным источником финансирования являются средства Дорожного фонда Орловской области при софинансировании бюджета города.

В этом году на эти цели предусмотрено 50,8 миллиона рублей, из них 50 миллионов рублей – средства Дорожного фонда Орловской области.

Запланирован ремонт 10 участков дорог и тротуаров. Это улица Гражданская от улицы Орловская до улицы Пересыханская, переулок Почтовый, улица Зеленая от улицы Лейтенанта Шебанова до дома 1А, улица Индустриальная от улицы Денисова до дома 1 по улице Индустриальная, улица Капитана Филиппова от улицы Карла Маркса до улицы Рабочая, улица Степная, улица Железнодорожная, улица Гайдара от дома 23 по улице Гайдара до дома 13 по переулке Гайдара, улица Гайдара от автомобильной дороги Орел-Тамбов до переулка Высотный, тротуар по улице Октябрьская от Храма Георгия Победоносца до ФОКОТ.

Общая протяженность этих автомобильных дорог и тротуаров составляет 4,36 километров.

Сообщается, что на сегодняшний день уже отремонтирован участок автомобильной дороги по переулку Почтовый протяженностью 210 метров стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Рабочие положили песчаное основание участка дороги и покрытие из щебня. Выполнены работы по восстановлению электроосвещения на участке по улице Гайдара от автомобильной дороги Орел-Тамбов до пер. Высотный протяженностью 0,28 километра стоимостью 2,1 миллиона рублей.