Фото: соцсети Юрия Парахина

В Орле приступили к надвижке нового пролетного строения Красного моста. К концу июля переправу обещают полностью собрать.

Средняя скорость сборки конструкция метр в час. Как уверяет мэр Орла Юрий Парахин, за то время, что он пробыл на объекте, конструкция продвинулась на 70 сантиметров.

– И это можно увидеть невооруженным взглядом. По плану, к началу июля строители полностью выкатят пролет на русловую часть, а затем он будет опускаться до уровня проезжей части, – отмечает глава областной столицы

С левого берега, со стороны Заводского района работы перешли почти в заключительную фазу. На следующей неделе начнется укладка нижнего слоя асфальта толщиной пять сантиметров На объекте уже установлены парапеты, которые отобьют пешеходную часть от проезжей. На фотографии видно, какой они высоты.

Судя по всему, мост скоро примет привычные всем очертания – на ремонтирующийся объект прибывают декоративные элементы. Это световые опоры, ограждения и подобное. Однако, как отмечают в мэрии, об их установке говорить еще рано. Первостепенно установить новые пролетные строения. Подрядчик уверяет, что до конца июля Красный мост будет полностью собран.