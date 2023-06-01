Постковидную реабилитацию с начала 2023 года прошли более 60 юных орловцев. Процедура длится восемь дней.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», после перенесенного коронавируса дети могут пройти реабилитации в отделении НКМЦ. Во время восьмидневной реабилитации на дневном стационаре пациенты проходят курс дыхательных упражнений, лечебной физкультуры и массажа, а также сеансы в спелеокамере, более известной как соляная пещера.

Отмечается, что чаще всего восстановительный курс проходят дети и подростки 8-15 лет. Но среди пациентов есть и дети до года. Самому маленькому из них на момент реабилитации было всего 10 месяцев.

На постковидную реабилитацию в поликлинике по месту жительства может направить педиатр. При этом важно лабораторное подтверждение перенесенного заболевания.