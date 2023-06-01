Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем защиты детей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона в поздравлении отметил, что поддержка и воспитание детей – многоплановый, комплексный процесс. Этой работе уделяется приоритетное внимание. Органы власти, система образования и здравоохранения, структуры гражданского общества заинтересованы в успешном решении вопросов защиты детства.

– Впереди – пора летних каникул. Я искренне желаю вам с пользой провести это время – отдохнуть, восстановить силы к новому учебному году, открыть для себя много нового и интересного. Мы, взрослые, постараемся всё для этого сделать. На организованное проведение детской оздоровительной кампании в 2023 году в Орловской области будет выделено свыше 261,5 миллиона рублей, – подчеркнул губернатор.

Андрей Клычков подчеркнул, что повышенное внимание в настоящее время уделяется детям участников специальной военной операции. Этим летом на Орловщине отдохнут не только сами юные орловчане, но и дети Донбасса.

– Обязательно продолжим поддерживать общественные инициативы патриотического воспитания. Здесь у нас прекрасный опыт: недавно 100-летие отметила областная пионерская организация «Орлята». Развивается Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», – поделился глава Орловской области.