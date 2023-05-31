Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области ознакомился с ходом ремонта детской школы искусств в Малоархангельске. По плану работы должны быть завершены в этом году.

Андрей Клычков посетил школу в ходе рабочей поездки в муниципальное образование. В детской школе искусств ведется второй этап капитального ремонта. На его реализацию направлено 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Рабочие в рамках реставрации заменят кровлю здания школы. В классах оштукатурены стены, демонтированы старые полы, а также установлена новая электропроводка.

В 2022 году в школе искусств был произведен первый этап благоустройства на сумму 1,6 миллионов рублей – отремонтирован фасад учреждения, вставлены новые окна.