В Орловской области мошенников, обманувших более шестисот человек, приговорили к тюремному сроку

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Приговор по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы вынес Железнодорожный районный суд Орла. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Исходя из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2019 года на территории восьми регионов страны, включая Орловскую область, осуществлял деятельность созданный одним из мошенников кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», работавший по принципу «финансовой пирамиды».

Соучастники на протяжении почти трех лет, используя рекламу и другие методы, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива, привлекали в качестве пайщиков в большинстве пенсионеров, которые передавали в качестве вкладов якобы под высокий процент свои сбережения. Деньги осужденные похищали и расходовали по своему усмотрению.

Известно, что жертвами мошенников стали 625 пайщиков из различных регионов страны. Сумма причиненного гражданам ущерба превышает 291 миллион рублей.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил членов организованной группы к лишению свободы сроком от четырех лет до шести лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, двоим осужденным назначены штрафы в размере 200 тысяч и 500 тысяч рублей, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Кроме того, для того, чтобы возместить ущерб, на имущество преступников, стоимостью более 150 миллионов рублей, наложен арест.