Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сгорел дачный дом. Причину возгорания устанавливают специалисты.

О возгорании неэксплуатируемого дачного дома в садовом некоммерческом товариществе «Заря» в Орле пожарным сообщили 30 мая, в 22:24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара помещения выгорели изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области ликвидировано семь возгораний.