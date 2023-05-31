Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Двое орловцев отправятся в тюрьму за совершение ряда преступлений. В их числе убийство и грабеж.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 62-летнего жителя города Ливны и 36-летнего жителя города Орла. Они были признаны виновными в разбое, убийстве, грабеже, незаконном хранении пороха.

На сегодняшний день установлено, что в августе 2020 года в Ливнах 62-летний мужчина совершил грабеж в отношении местного почтальона, похитив денежные средства на сумму свыше 560 тысяч рублей. В конце июня 2022 года оба преступника в деревне Бакланово Орловского муниципального округа из мести избили 41-летнего потерпевшего металлической трубой и нанесли удары ножом в область шеи, от чего мужчина скончался на месте.

– Продолжая совершать преступления, в июле 2022 года мужчины в городе Ливны совершили с разбойное нападение на почтальона, похитив личное имущество женщины, а также денежные средства на сумму свыше 550 тысяч рублей. Кроме того, один из фигурантов длительное время незаконно хранил в доме по месту своего жительства бездымный порох, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы на сроки 16 и 17 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, а также штрафа в размере 100 000 рублей каждому.