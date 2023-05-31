Орловцы с июля смогут попасть на прием к нотариусу через «Госуслуги». Такая функция уже доступна в восьми регионах России.

С 15 марта 2023 года сервисом онлайн-записи начали пользоваться в пилотном режиме жители Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа, а также Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областей. Накануне такая возможность стала доступна жителям Краснодарского края и Омской области. И теперь с 1 июля Минцифры России и Федеральная нотариальная палата запустят сервис для жителей еще 75 регионов страны. В том числе и для орловцев. Такой информацией на семинар-совещании в палате регионов поделилась первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

На «Госуслугах» можно будет записаться и затем посетить нотариуса в удобное время, не ожидая в очереди. Помимо этого, на сайте и в приложении пользователи узнают, какие необходимо принести документы на прием. При желании на приеме можно будет попросить нотариуса направить электронный документ в личный кабинет на «Госуслугах».

– Стремительные темпы цифровизации требует постоянных изменений и дополнений в работе данного справочно-информационного портала. Темп цифровизации Россия снижать не намерена: к 2030 году доля массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде, должна быть увеличена до 95%. А для обработки типовых запросов планируется использование искусственного интеллекта, – рассказала эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Наталья Захаркина.