Губернатор Орловской области проинспектировал строительство сквера Героев Отечества

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, решение о заложении сквера Героев Отечества было принято в год 80-летия освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков. Определено место строительства сквера.

Общественную территорию, вынесенную на рейтинговое голосование в Глазуновском районе, в настоящее время поддержали более 840 человек.

В сквере планируется установить пять бюстов Героев Советского Союза – уроженцев Глазуновского района, а также мужественных бойцов, погибших на территории района в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, здесь появятся топиарные фигуры в виде глобуса и песочные часы.

В этом году в сквере установят бордюры, оборудуют автомобильную парковку. Красной брусчаткой вымостят пятиконечную звезду.

Сообщается также, что на втором этапе строительства будут установлены лавочки, освещение, сделаны дорожки.