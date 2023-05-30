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НовостиОбщество30 мая 2023 14:06

Губернатор Орловской области проинспектировал строительство сквера Героев Отечества

Общественное пространство находится в Глазуновском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, решение о заложении сквера Героев Отечества было принято в год 80-летия освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков. Определено место строительства сквера.

Общественную территорию, вынесенную на рейтинговое голосование в Глазуновском районе, в настоящее время поддержали более 840 человек.

В сквере планируется установить пять бюстов Героев Советского Союза – уроженцев Глазуновского района, а также мужественных бойцов, погибших на территории района в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, здесь появятся топиарные фигуры в виде глобуса и песочные часы.

В этом году в сквере установят бордюры, оборудуют автомобильную парковку. Красной брусчаткой вымостят пятиконечную звезду.

Сообщается также, что на втором этапе строительства будут установлены лавочки, освещение, сделаны дорожки.