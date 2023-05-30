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НовостиОбщество30 мая 2023 13:40

В Орле завершили благоустройство Аллее Металлургов

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба мэрии Орла

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле завершили благоустройство Аллее Металлургов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На пешеходной зоне улицы Металлургов подрядчик установил новые малые архитектурные формы. Всего – 10 парковых диванов и 10 мусорных урн. Гарантия на изделия – 12 месяцев.

– Пять старых снятых с Аллеи Металлургов лавочек вновь пойдут в дело. Они в неплохом состоянии, но нуждаются в косметическом ремонте. Мы договорились с подрядчиком, что он установит их дальше по пешеходной зоне. Таким образом, мы увеличим количество мест отдыха, – сообщили в МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Отмечается, что на прошлой неделе состоялась приемка выполненных работ. Замечаний не обнаружено – качество изделий хорошее, монтаж выполнен аккуратно.

Орловская мэрия подчеркивает, что Аллея Металлургов пользуется популярностью у жителей Северного района. Так, орловчанка Нина Петровна, которая отдыхала на одном из парковых лавочек, например, заметила, что они гораздо удобнее старых.