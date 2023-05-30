Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области состоится донорская акция, посвященная Международному дню защиты детей. Мероприятие пройдет в Службе крови региона.

День защиты детей является еще одним напоминанием взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, что взрослые несут ответственность за них.

Служба крови Орловской области приглашает 1 июня всех желающих стать безвозмездными донорами крови по адресам: Орел, Наугорское шоссе, 2, Мценск, улица 20 июля, 2А, Ливны, улица Капитана Филиппова, 64А.

На сегодняшний день, в Орловской области ежедневно десятая часть гемокомпонентов из Службы крови отправляется в детские медицинские учреждения.