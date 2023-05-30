Фото: Александр Блынский

Губернатора Орловской области попросили обратить внимание на удручающее состояние дома-музея Дмитрия Блынского. Власти обращение пока никак не прокомментировали.

С просьбами о помощи жители региона нередко обращаются к главе региона через соцсети во время традиционного прямого эфира. Этот случай не стал исключением. К Клычкову обратился Александр Блынский с просьбой помочь разрушающемуся дому поэта.

– Он заброшен и находится в крайне удручающем состоянии, – написал потомок поэта в комментариях к прямому эфиру, размещенному в соцсетях Андрея Клычкова.

На прикрепленных к сообщению фотографиях видно, сильно заросшую сорняками дорогу к дому Блынского, а также разрушающуюся шиферную крышу.

Дом поэта Дмитрия Блынского расположен в деревне Васютино Покровского района. Он занесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Орловские власти оценивают его состояние, как удовлетворительное. В связи с этим в реестре нет сведений о его реставрации.