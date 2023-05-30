Фото: Ольга Супонева

В школьных садах Орловской области будут высаживать новый сорт яблок. Он получил название «День Победы».

Предложение о высадке плодовых деревьев, сорт которых назван в честь одного из главных праздников, на участках при учебных заведениях региона сделал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время традиционного вечернего эфира в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что этот сорт вывел орловец, ученый с мировым именем, академик РАН Евгений Седов. И это – работа его и других сотрудников научно-исследовательского института селекции плодовых культур на протяжении 27 лет.

Помимо этого, Андрей Клычков выразил мнение, что результаты труда ученого должны быть увековечены и использованы, чтобы вдохновлять и подчеркивать свою гордость за свою страну.