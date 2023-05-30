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НовостиОбщество30 мая 2023 10:36

В школьных садах Орловской области будут высаживать новый сорт яблок

Он получил название «День Победы»
Елена Зябкина
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В школьных садах Орловской области будут высаживать новый сорт яблок. Он получил название «День Победы».

Предложение о высадке плодовых деревьев, сорт которых назван в честь одного из главных праздников, на участках при учебных заведениях региона сделал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время традиционного вечернего эфира в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что этот сорт вывел орловец, ученый с мировым именем, академик РАН Евгений Седов. И это – работа его и других сотрудников научно-исследовательского института селекции плодовых культур на протяжении 27 лет.

Помимо этого, Андрей Клычков выразил мнение, что результаты труда ученого должны быть увековечены и использованы, чтобы вдохновлять и подчеркивать свою гордость за свою страну.