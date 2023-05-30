В Орловской области стартовали региональные соревнования «Школа безопасности»

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Состязания будут проходить в течение недели в детском загородном оздоровительном учреждении «Елочка» в Болховском районе Орловской области. Участие примут школьники из 14 команд муниципальных районов региона. Дети двух возрастных категорий продемонстрируют свои знания и практические навыки в вопросах обеспечения безопасности: прохождение полосы препятствий в техногенной и природной среде, оказание первой помощи пострадавшим, умение организовать свой быт в лесу, а также творческие конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Областные соревнования «Школа безопасности», в которых принимают участие школьники, интересующиеся вопросами безопасности, обладающие необходимыми в экстремальной ситуации навыками проводятся ежегодно в начале лета. В этом году данные соревнования приурочены к Неделе комплексной безопасности.

– Впереди у ребят увлекательная и познавательная неделя, наполненная испытаниями и эмоциями, а главное, новыми знакомствами, «песнями у костра» по вечерам и многим другим, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства-организатора состязаний.

Лучшие команды в двух возрастных категориях представят Орловщину в конце июня на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в Рязанской области.