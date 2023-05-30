Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области более четырех тысяч педагогов бесплатно прошли обучение по повышению квалификации. Учителя также активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

На площадках Академии Минпросвещения России и Российской академии образования прошли стажировку 259 учителей.

В этом году в 15 конкурсах педагогического и управленческого мастерства приняли участие 320 педагогов. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Для студентов высшего и среднего профессионального образования прошли новые конкурсы: «ПЕДСТАРТ», «Мой педагог, мой наставник», «Эффективные практики наставничества в образовательных организациях Орловской области».

Кроме того, 90 учителей региона активно включились в реализацию проекта «Флагманы образования» на президентской платформе «Россия-страна возможностей».