31 мая в Орле откроется филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» откроется в Орле 31 мая. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Региональный центр будет принимать орловцев по адресу: ул. Степана Разина, д. 3. В здании провели ремонт. Функционал филиала проработали с учетом опыта лучших МФЦ.

Отметим, 3 апреля 2023-го Владимир Путин подписал указ о создании Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его цель - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: медицинской реабилитации, психолого-психотерапевтической помощи, санаторно-курортном лечении и т.д.