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НовостиОбщество30 мая 2023 9:17

Через Орел пройдет автопробег, посвященный 80-летию Курской битвы

Поисковики прибудут в город 4 июля
Анна ГРЕБЕНКИНА

Автопробег, посвященный 80-летию Курской битвы, пройдет через Орел. Об этом сообщили в правительстве региона. Поисковики из Подмосковья пройдет по маршруту: Московская область – Тула – Белгород – Курск. Акция запланирована в рамках проведения Вахты Памяти.

Автопробег стартует 2 июля. В нем примут участие 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. По маршруту следования поисковики проведут торжественные митинги и возложения цветов к воинским мемориалам.

В Орел участники автопробега прибудут 4 июля.