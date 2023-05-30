Через Орел пройдет автопробег, посвященный 80-летию Курской битвы

Автопробег, посвященный 80-летию Курской битвы, пройдет через Орел. Об этом сообщили в правительстве региона. Поисковики из Подмосковья пройдет по маршруту: Московская область – Тула – Белгород – Курск. Акция запланирована в рамках проведения Вахты Памяти.

Автопробег стартует 2 июля. В нем примут участие 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. По маршруту следования поисковики проведут торжественные митинги и возложения цветов к воинским мемориалам.

В Орел участники автопробега прибудут 4 июля.