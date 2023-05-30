С начала 2023-го почти две тысячи орловских младенцев прошли расширенный скрининг

Фото: сайт правительства Орловской области

С начала 2023-го 1886 орловских младенцев прошли расширенный неонатальный скрининг. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Система обследования работает с нового года. Через 24-48 часов после рождения специалисты делают безболезненный прокол младенцу в пятку. А затем наносят восемь крохотных пятнышек крови на специальные фильтровальные бланки. Один из них отправляется на исследование в лабораторию НКМЦ, второй - в референс-центр в Москву.

Как отмечают медики, такая «пяточная проба» помогает выявить 36 наследственных и врожденных заболеваний. Среди которых - феникелтонурия, гипотериоз, адреногенитальный синдром, спинальная мышечная атрофия, нарушения обмена веществ, приобретенные иммунодефицитные состояния.

Скрининг помогает выявить редкую болезнь до появления симптомов и незамедлительно назначить лечение. Своевременная терапия помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка.