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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:18

На трассе в Орловской области загорелся автомобиль

Огонь вспыхнул в моторном отсеке
Анна ГРЕБЕНКИНА

На трассе в Орловской области загорелся автомобиль. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о дорожном происшествии поступило дежурному 30 мая в 6:26. ДТП случилось в Покровском районе на 58 км автодороги Р-119 "Орел-Тамбов". Оказалось, что во время движения в моторном отсеке машины началось возгорание. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Спасатели напоминают всем жителям региона о важности соблюдения правил. В случае любой беды звоните на единый номер вызова экстренных служб 101 или 112.