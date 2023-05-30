На «Троицких хороводах в Орловском Полесье» будет представлено более десятка интерактивных творческих площадок

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, XXIV Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдет 4 июня в селе Льгов Хотынецкого района.

Открытие праздника состоится в 11:00.

Планируется работа более 10 интерактивных творческих площадок.

Гостей праздника угостят травяным чаем из больших самоваров на чайной поляне «Русское чаепитие». Площадка «Казачьи вечорки» покажет выступление вокальных и хореографических казачьих коллективов. Для любителей домашних животных и птиц на площадке «Птица Пава» будет организована интерактивная выставка. На площадке «Сказочное Лукоморье» создадут детское игровое пространство с показом спектакля Орловского театра кукол, мастер-классов, русских народных игр. Семейная Арт-мастерская «Березовая веточка» подготовит познавательные игровые программы, квесты, забавы, мастер-классы.

Кроме того, площадка «Ремесленный посад» покажет выставки народных промыслов и ремесел, исторически бытовавших на территории Орловской области. Орловцы и гости региона смогут посетить площадку «Русские качели» с исконно-русскими аттракционами, «Казачий бивак» – традиционный казачий курень с демонстрацией традиционных боевых казачьих искусств и спортивно – игровую площадку «Лапта».

Гостей также пригласят на конно-спортивное шоу. Традиционно в зоне «Хлебосольное подворье» будут представлены подворья муниципальных образований с творческой программой и демонстрацией локальных культурных традиций. Также будет организована творческая локация – проект ОГТРК «От всей души». Основой этому послужил телепроект Андрея Малахова.

На празднике выступят творческие коллективы из регионов России. Будут работать две сценические площадки. На главной сцене праздника с 17:00 до 19:00 часов запланировано выступление специальных приглашенных гостей. На протяжении всего дня будут проходить театрализованные обрядовые игры.

Добраться до села Льгов Хотынецкого района можно будет на автобусе «Орел – Льгов», билеты на который доступны сайте автовокзала – автовокзал57.рф

Автобусы до Льгова: 9:30 и 10:30

Автобусы до Орла: 14:30 и 21:00.