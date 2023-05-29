Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области наградили лучших народных дружинников региона. Торжество прошло в областной администрации.

Победителей областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области» наградил Андрей Клычков. Губернатор вручил им Почетные грамоты и Благодарности.

Глава региона поблагодарил народных дружинников за неравнодушие, твердую гражданскую позицию и достойный вклад в обеспечение правопорядка.

– На фоне усиления мер безопасности привлечение граждан к участию в охране общественного порядка является приоритетным направлением в сфере профилактики правонарушений. В данной связи необходимо продолжить работу с главами муниципальных образований с целью обеспечения страхования членов народных дружин, а также оказания им мер поддержки. Продолжить мероприятия, направленные на создание народных дружин из числа членов казачьих обществ, – отметил глава региона.

В этом году в конкурсе приняли участие восемь народных дружин из городов Орел, Ливны, Мценск, поселка Кромы, Залегощенского, Колпнянского, Малоархангельского и Мценского района.