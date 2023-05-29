В Орле пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса иномарки Фото: Елена Зябкина

В Орле пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса иномарки. Авария произошла в Советском районе областной столицы.

Как сообщили в орловской Госавтоинспекции, 27 мая в 20:55 минут 30-летняя водительница «Опель Корса», ехала по улице Игнатова со стороны улицы Матвеева в направлении улицы Цветаева. В районе дома 43 по улице Игнатова женщина сбила 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, причем в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и после медицинского осмотра был госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате шесть человек получили телесные повреждения.