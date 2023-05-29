Орловца осудили за убийство двух человек

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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя областной столицы, который признан виновным в убийстве, угоне и умышленном уничтожении чужого имущества.

Суд установил, что 24 сентября 2022 орловец находился на территории садоводческого некоммерческого товарищества, расположенного в Заводском районе города Орла, совместно со знакомыми мужчиной и женщиной, которые приехали к месту их встречи на своем автомобиле.

– Между знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого осужденный нанес металлической трубой удары потерпевшим, от которых они скончались на месте. После совершенного преступления фигурант поместил тела потерпевших в их автомобиль и вывез в отдаленное место, где уничтожил все путем сожжения, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В итоге, суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима и ограничением свободы на год.