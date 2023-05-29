Фото: Нина Соколова

Услуги по родовым сертификатам получили около двух тысяч орловчанок. Женщины смогли не тратить личные средства на медицинские мероприятия.

Объем перечисленных в медицинские организации средств за оказанные в этом году услуги составил более 20 миллионов рублей. За эти деньги женщины оплачивали услуги, предоставленные в связи с беременностью и рождением детей.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.