Орловские чиновники проверили ход работ в Дворянском гнезде

Фото: телеграм-канал "Город Орел | Юрий Парахин"

Мэр Орла Юрий Парахин совместно с первым заместителем Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаилом Вдовиным и заместителем председателя орловского городского совета Владимиром Негиным побывали в ландшафтном парке. Об этом городской глава рассказал в соцсетях.

В настоящее время на «Дворянке» идет подготовка основания под укладку тропиночной сети и к устройству дренажных сетей. По словам Парахина, без основания благоустройство сползет в течение считанных лет. Поэтому все склоны укрепляются геосеткой, затем накрываются дерном.

Кроме того, подрядчик приступает к возведению новой ротонды. Рабочим предстоит обследовать, насколько близко пролегает горная порода. В зависимости от этого будет принято конструктивное решение по основанию.

– Трудностей у подрядчика нет, но есть к нему замечание. Это сроки. Уже необходимо завершать уборку территории и приступать к укладке ливневых стоков и плитки. Объем очень большой, к 1 июля мы должны перейти экватор, – подчеркнул Юрий Парахин.