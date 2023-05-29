Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орловской области более 2,8 тысяч выпускников приняли участие в ЕГЭ по русскому языку. Итоги будут опубликованы не позднее 16 июня 2023 года.

Для проведения ЕГЭ 29 мая было организовано 23 пункта на базе школ и 14 – на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, около 40 человек сдавали государственный выпускной экзамен – это форма итоговой аттестации для учеников, которые имеют особенности в прохождении обучения, не могут сдать стандартное тестирование.

Для обеспечения открытости и объективности проведения экзамена в пунктах проведения экзаменов в ситуационно-информационном центре Орловской области около 60 онлайн наблюдателей осуществляли мониторинг хода проведения экзамена в каждой аудитории.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

Минимальный порог по этому предмету, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Итоги ЕГЭ по русскому языку будут опубликованы не позднее 16 июня 2023 года.