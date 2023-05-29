Орловчанка стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель 2023»

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Профессор Ирина Еремина является преподавателем Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Как сообщили в Президентской Академии, в первом этапе приняли участие 487 молодых преподавателей, доцентов, мастеров производственного обучения из 85 субъектов Российской Федерации. Профессор кафедры «Менеджмент и управление персоналом» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирина Еремина успешно прошла первый этап и была приглашена в Москву для проведения мастер-класса.

Орловский преподаватель, по итогам финального этапа в 2023 году, еще раз подтвердила свое педагогическое мастерство и соответствующий уровень подготовки став лауреатом конкурса, войдя в число лучших.

Примечательно, что в 2021 году Ирина Еремина уже становилась дважды победителем в общем рейтинге молодых преподавателей в рамках направления «Социально-экономические науки».